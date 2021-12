Mange smittet ved Rosenberg

Ved Rosenberg-verftet i Stavanger har 54 personer fått påvist koronasmitte siden 1. november, skriver Aftenbladet.

Trenden er at stadig flere blir smittet, og ledelsen ved Rosenberg Worley setter inn ekstra tiltak for å unngå at koronautbruddet får konsekvenser for produksjonen.

Det er innført påbud om bruk av munnbind, ansatte skal holde større avstand, og hurtigtester er tatt i bruk for å holde kontroll på smittesituasjonen.