Mange sendt hjem fra sentrum

Flere personer ble i natt bortvist fra Haugesund og Kopervik sentrum på grunn av bråk og krangling. – Sentrumsområdene har vært preget av at mange har vært ute i det fine været og det har vært mange som har drukket litt for mye, opplyser operasjonsleder Jarle Utne-Reitan. Politiet opplyser at det har vært mange ulike oppdrag denne natten.