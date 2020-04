Mange samlet til fest ute

Politiet rykke ut natt til søndag for å roe ned over 20 mennesker som hadde samlet seg til fest på Bleikmyr i Haugesund, skriver Haugesunds Avis. Naboer hadde klaget på støy og høy musikk. Flere av festdeltakerne er anmeldt for bruk av narkotika.