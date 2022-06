Mange samla seg til Pride-markering i regnet

Nærare 200 menneske samla seg i ei markering i byparken i Stavanger, søndag ettermiddag. Samlinga var ei markering av at to menneske blei drepne i Oslo sentrum, natt til laurdag. I etterkant av drapa blei Prideopptoget i Oslo sentrum på laurdag, avlyst. Markeringa søndag var eit samarbeid mellom FRI Rogaland, Amnesty so Stavanger-gruppe og Skeivå Rogaland.