Mange mister retten til å ha drosjeløyve i Rogaland

398 sjåfører i Rogaland står i fare for å miste retten til å ha eget drosjeløyve. De har ikke oppfylt kravet om å stille garanti på 57.000 kroner slik regjeringen krever for å få mer seriøsitet inn i bransjen. Rogaland fylkeskommune er i ferd med å sende ut varsel om inndraging av løyvene.

I heile landet er det over 4000 personer som ikke har oppfylt garantikravet, skriver Dagens Næringsliv.