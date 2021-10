Mange klagar på mobbing i fylket

Rogaland ligg på tredje plass av fylka i landet, når det gjeld tal på elevar som har fått medhald frå statsforvaltaren på at skulen dei går på ikkje har gjort nok for å stoppe mobbing. Dette gjeld 48 ungdommar som har blitt mobba i Rogaland. Elevar kan klage til statsforvaltaren viss ikkje skulen gjer nok for å stanse mobbing – og ni av ti som klaga i første halvår i år, fekk medhald.