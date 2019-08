Mange kjørte for fort på Klepp

UP har holdt fartskontroll i Øksnevadvegen. 24 sjåfører fikk forenklede forelegg for fart og én for bruk av mobil. Sjåføren ble anmeldt, og fikk også førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 101 kilometer i 60-sonen.