Mange i karantene i Tysvær

19 tilsette i helsetenesta i Tysvær er i karantene, etter at det blei klårt at ein av dei fem koronasmitta på Haugalandet jobba i heimetenesta i Tysvær. Alle brukarar av tenesta og kollegaer har blitt testa for koronasmitte. Ingen har testa positivt.