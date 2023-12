Mange hus fekk delar av taket flerra av

Brannvesenet har rykka ut til fleire bygg i natt, der delar av tak og takplater er att av vinden.

I Strand blei eit skur øydelagt i Tungelandsvegen om lag klokka halv to.

I Time blei eit tak i eit bygg i Lyevollvegen tatt av vinden klokka halv eitt.

I Sandnes lausna takplater frå eit hus i Eikeveien rett over midnatt.

Omtrent på same tida lausna eit skur frå eit hus i Kvibakken i Hå.

I Klepp blei delar av eit bygg tatt rett før midnatt. Det skjedde i Nordsjøvegen.

I Gjesdal tok vinden delar av eit tak på eitt bygg i 23.30-tida.

I Vevargata i Sandnes blei fleire takplater flerra av eit hus i 23-tida.

Og tidlegare på kvelden skjedde fleire tilfelle av pipebrannar i hus i Rogaland. Årsaka var truleg av vinden gjorde at det blei veldig trekk i pipa.