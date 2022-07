Mange hissige på byen i natt

Mange kranglevorne og aggressive menn på byen – og en kvinne – har vært i klammeri med politiet i Rogaland i løpet av natten.

I Stavanger har fire menn i 20-årene og to menn i 30-årene blitt bortvist fra sentrum. To unge menn ble satt i arresten og vil bli anmeldt etter bråk utenfor et utested.

I Haugesund ble en 18 år gammel mann bortvist, og en kvinne i 20-årene ble satt i arrest fordi hun var så beruset at hun ikke forsto pålegget om å fjerne seg fra sentrum.

I Bryne sentrum ble en 20 år gammel mann bortvist etter å ha oppført seg aggressivt i en kø, og på Nærbø ble en mann i 40-årene bortvist etter problematisk oppførsel på et utested.

I Sauda ble to mindreårige gutter bortvist fra et sted i sentrum etter å ha kranglet med de ansatte og klatret i ei branntrapp,