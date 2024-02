Mange har tatt influensavaksinen

I Stavanger har over 75 prosent i aldersgruppen 65 år og eldre, tatt årets influensavaksine. Det er langt over landsgjennomsnittet som er på 64 prosent.

– Vi tror årsaken er at det er tilgang på influensavaksinen mange steder i kommunen, sier kommuneoverlege Ruth Midtgarden.

Mange vaksinerte har trolig også hatt betydning for at det er færre som har vært innlagt på sykehus for influensa denne sesongen.

– Så det har betydning både for den enkelte og samfunnet å ta vaksinen, sier Midtgarden.

I Rogaland har 68 prosent i aldersgruppen over 65 år tatt influensavaksinen.