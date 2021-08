Mange har førehandsstemt

Nesten fire veker før stortingsvalet har over 180.000 nordmenn allereie førehandsstemt. Og størst er andelen i Eigersund kommune. Der har nå nær ein av seks veljarar alt stemt, melder NTB. Kommunen har opna for at ein kan førehandsstemma i forbindelse med vaksineringa i Egersundshallen.