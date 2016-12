Mange har fått frastjålet julegavene

Det har vært flere innbrudd i fylket i løpet av natta, og mange har meldt om frastjålne julegaver ifølge politiet.

– Ikke uvanlig blir stjålet i forbindelse med julen, men folk må være bevisste og ikke legge verdier og julegaver åpent stedet hvor det er innsyn. Enten det er i hjemmet eller i bilen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Egil Karlsen til NRK.

Stjal bil

Lørdag i 14-tiden stjal en person en bil mens eieren var opptatt med å bære inn julegaver. Kort tid etter kom det melding om et boliginnbrudd i Vikeså hvor det ble stjålet både julegaver, smykker og en symaskin. Ifølge politiet har tyvene tatt seg inn gjennom ei kjellerdør.

Like over midnatt måtte politiet rykke ut til Hafrsfjord etter at noen forsøkte å bryte seg inn i en bolig. Her ble en rute i inngangsdøren knust, men det er ikke meldt om at noe er stjålet.

En person pågrepet

En 27-åring er pågrepet og siktet for innbrudd i flere biler i Stavanger i løpet av natten. Politiet utelukker ikke at han kan knyttes til et boliginnbrudd på Eiganes også. (Illustrasjonsfoto) Foto: Nardo bil

Søndag morgen har det også kommet flere meldinger om innbrudd, og politiet har pågrepet og siktet en 27-åring de mener står bak flere innbrudd i biler i Stavanger.

– Vi har opplysninger som knytter mannen til innbrudd i fire biler i østre bydel, sier Karlsen som opplyser at mannen er kjent for politiet fra før av.

– Det er en kjent sak at når det ligger verdigjenstander synlig i biler, så er en mer utsatt for innbrudd. Det fremstår som om innbruddene i bilene har vært målrettet siden det er stjålet julegaver, fortsetter han.

– Ha på lys ute og inne

Videre melder politiet at uvedkommende har tatt seg inn i en bolig i Møllegata i Stavanger mens huseierne lå og sov. Også her er det stjålet julegaver, og de kan ikke utelukke at dette innbruddet har sammenhenger med biltyveriene.

– Vi har ingen konkrete opplysninger som knytter de sammen, men tidsmessig kan vi ikke utelukke dette, sier Karlsen.

Karlsen ber folk være ekstra på vakt i juletida.

– Det er viktig at folk ikke lar verdigjenstander som kan friste, ligge synlige, og har på lys både ute og inne slik at det ser ut som om folk er i huset. Dette gjelder hele året, men gjerne spesielt i høytider.