Mange går til Preikestolen

Til tross for at Preikestolen er stengt, er det mange som går til fjellplatået, skriver Aftenbladet. Skjærtorsdag gikk 580 personer til Preikestolen. I Strand ber både ordfører, smittevernoverlege og Norsk Folkehjelp om at folk holder seg i sine egne kommuner og nærområder.