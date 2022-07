Mange frykter veggedyr i bagasjen

En ny undersøkelse på vegne av forsikringsselskapet If, viser at en av to er redd for å ta med seg veggedyr og andre skadedyr hjem til Norge etter ferien.

51 prosent er redd for veggedyr i bagasjen, 43 prosent frykter skjeggkre og 35 prosent er engstelige for å ta med kakerlakker hjem, viser den nye undersøkelsen.