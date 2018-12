Mange forslag til «fykende måker»

Komitéen for Haugesunds hederstegn, De fykende måker, har i år fått inn hele 25 nominerte. Vanligvis får komitéen et par forslag. Ordfører Arne-Christian Mohn tror årsaken er at utdelingen og nyttårstalen er flyttet fra Rådhuset til Festiviteten.