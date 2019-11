Mange bortvisninger fra sentrum

Både i Sandnes, Stavanger, Karmøy, Eigersund og Bryne er det flere menn mellom 20 og 60 år som på grunn av mye alkohol ble bortvist far sentrum i natt. Blant annet var det to vakter som ble slått, den ene så hardt at han falt ned en trapp. Også kranglete og dårlig oppførsel gjorde at politiet måtte sette en mann i arresten.