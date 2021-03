Mange båtskader

Nye tall fra Finans Norge viser at det ble meldt inn rekordmange 13.500 båtskader i Norge i fjor. Påsken er høysesong for sjøsetting av fritidsbåter, og Torbjørn Brandeggen fra Tryg forsikring tror det blir enda flere båtskader i år på grunn av mange ferske båteier. Skadeerstatningen i fjor og var på over 600 millioner kroner.