Mange barn med bilbelte feil festet

Statens vegvesen har hatt trafikkontroll på Finnøy med fokus på sikring av barn i bil. 19 kjøretøy ble kontrollert, i 12 av disse, var ikke sikringen tilstrekkelig. De fleste av barna hadde ikke belte tilstrekkelig stramt over kroppen, og det var vridninger på belte. I en kollisjon kan dette få fatale konsekvenser for barna. Vegvesenet understreker at det er førers ansvar å sikre barn under 15 år.