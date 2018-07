Måneformørking frå Bryne

Her ser du video av den historiske måneformørkinga laurdag kveld, sett frå Bryne. Videoen er såkalla timelapse-foto, noko som vil seia at tida går mykje raskare enn i verkelegheita. Du kan lesa meir og sjå videoar frå andre plassar i verda her. Foto: Mathias Oppedal.