Månedskort for voksne

SV vil at flere skal reise kollektivt fremfor å kjøre bil i Rogaland. De ønsker å innføre et månedskort for voksne på buss, tog og båt i hele fylket. Det sa førstekandidat i Rogaland SV Heidi Bjerga under partiets valgkampåpning i Haugesund i dag.