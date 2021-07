Malingsøl i Egersund

Politiet melder at en bil har mistet et malingspann i Strandgaten. Politiet sperret av veien for å unngå at flere biler ble tilgriset av malingen. Flere biler skal ha fått malingsøl på seg, og det samme har gaten. Politiet ber folk kontakte havnevesenet og sitt eget forsikringsselskap.