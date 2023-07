Maja brukte sparepengene på ADHD-diagnosen

– Jeg søkte desperat etter hjelp, og hadde ikke kapasitet til å ta en kamp. Den eneste løsningen var i realiteten penger.

For Frøkedal var det viktig å finne ut om medisiner og terapi kunne hjelpe henne, men for å få denne behandlingen må man først ha en utredning.

Maja Frøkedal fikk beskjed om å søke på nytt da hun kom til det offentlige helsevesenet med diagnosen fra en privat spesialist. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg brukte en stor del av sparepengene mine, om lag 30.000 kroner, sier hun.

Der fikk hun utredningen hun ønsket, og diagnosen ADHD.

Men da hun gikk tilbake til det offentlige helsevesenet for å få oppfølgende behandling, ble hun nok en gang avvist.

Dette er ikke uvanlig.

Må gjøre tøffe prioriteringer

– Det er mye penger, og mange blir skuffet, sier Gunnar Schaefer.

Han er psykologspesialist ved Stavanger Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Gunnar Schaefer, psykolog spesialist DPS Stavanger Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Kriteriene er fortsatt de samme når de kommer tilbake til det offentlige helsetilbudet og ønsker oppfølgende behandling, sier Schaefer.

Hva er distriktspsykiatrisk senter (DPS)? Ekspander/minimer faktaboks Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) vurderer og utreder pasienter. DPS-ene behandler pasienter innen et gitt geografisk område. Pasienter kan bli henvist til DPS av lege, men også få behandling i akutte situasjoner. Kilde: Veiviseren.

En privat utredning var altså ingen garanti for videre behandling i det offentlige helsevesenet.

For i offentlig helsevesen prioriteres pasienter mye strengere.

Schaefer har utredet mange voksne pasienter for ADHD, men avviser også mange.

– Vi er veldig presset på tid og må gjøre tøffe prioriteringer. Personen skal ha en betydelig funksjonsnedsettelse for å få en utredning, sier han.

De siste årene har det vært en jevn økning av voksne som ønsker utredning for ADHD.

Gunnar Schaefer, psykolog spesialist Stavanger DPS, sier de bruker betydelig tid på vurderinger av henvisninger om utredning av ADHD hos voksne. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Forventningene til behandling er høye, men kapasiteten i det norske helsevesenet er begrenset. Derfor er det helt avgjørende at vi gjør prioriteringer ut fra alvorlighet.

Likevel bør ikke en privat utredning alltid avvises, mener han.

– Dersom den er av god kvalitet og dokumenterer alvorlige symptomer og funksjonsvansker så bør et DPS bygge videre på dette og ikke trenge å gjøre en ny utredning.

Schaefer anslår at en tredjedel av henvisningene til Stavanger DPS handler om ADHD-utredning for voksne.

Og andelen kvinner som ønsker utredning har økt betydelig de siste årene.

Maja Frøkedal er en av mange kvinner som har søkt om utredning i det offentlige helsevesenet, men mange får avslag. Kriteriene er svært strenge, og personen må kunne vise til betydelig funksjonsnedsettelse for å komme gjennom nåløyet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Men hvor mange som får avslag på utredning, eller klager på avslaget, finnes det ikke tall på, ifølge Helsedirektoratet.

Kun de som har fått diagnosen.

Totalt har det vært en tredobling av personer som har fått ADHD-diagnosen de ti siste årene, fra om lag 10.000 til over 30.000 personer, viser tall fra Helsedirektoratet.

I en undersøkelse NRK har omtalt tidligere svarte mer enn 50 prosent av kvinnene at de fikk diagnosen etter fylte 30 år.

– Mye av tiden vår går til å vurdere disse henvisningene, sier Schaefer.

Advarer mot å gå til private aktører

Men et sprengt helsevesen fører til et voksende tilbud i det private markedet.

ADHD Norge kaller det en stor vekst. Foreningen har 11.000 medlemmer over hele landet.

De melder om stadig flere henvendelser om at de private diagnosene ikke holder mål i det offentlige helsevesenet.

ADHD Norge forstår at personer går til det private markedet, men advarer mot å gjøre det dersom de ønsker hjelp fra det offentlige etterpå.

– Det finnes selvsagt seriøse, gode private aktører, men i dagens marked er det ikke lett å vite hva man får, og prisen henger ikke nødvendigvis sammen med kvalitet, mener leder Gry Lunde i ADHD Norge.

Generalsekretær i ADHD Norge, Gry Lunde. Foto: ADHD Norge

Pasientforeningen mener at de private utredningene ofte er kortvarige, og det er større usikkerhet knyttet til om de følger de nasjonale retningslinjene.

Lunde viser blant annet til at mange private utredere dropper vitner og dokumentasjon fra oppveksten i utredningen.

– Pasientene risikerer å kjøpe katta i sekken. Mange kommer til oss og er fortvilte. De har brukt tusenvis av kroner til ingen nytte.

Mange møter på utfordringer i det offentlige helsevesenet i etterkant.

– De opplever at den private utredningen ikke holder mål når de kommer tilbake til det offentlige helseapparatet med ønske om medikamentell oppfølging og mestringsterapi, sier Lunde.

En privat utredning koster fra 15.000–40.000 kroner, ifølge pasientforeningen.

NRK har vært i kontakt med flere private aktører som reklamerer for tilbud om utredning, men de har ikke hatt anledning til å uttale seg.

– ADHD-klinikk brukte quiz i utredningen

Et av de private tilbudene foreningen er kritisk til, er ADHD-Klinikken i Haugesund.

Dette er ikke stedet Maja Frøkedal fikk diagnosen, men en av flere aktuelle klinikker mange tar kontakt med når de møter stengte dører i det offentlige helsevesenet, ifølge kilder NRK har snakket med.

Foreningen har sendt en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Rogaland for brudd på nasjonale retningslinjer i behandlingen av ADHD-pasienter.

ADHD-klinikken i Haugesund ligger midt i Haugesund sentrum, men teamet reiser landet rundt og utfører konsultasjoner. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Klinikken startet opp i 2022, og tilbyr hurtigutredning og ulike pakker knyttet til utredning og behandling for voksne med ADHD.

Ifølge ADHD-foreningen hadde klinikken en quiz på hjemmesiden sin hvor personer ble oppfordret til å ta kontakt og få en konsultasjon selv om resultatet var få eller ingen symptomer.

Fylkeslege Andres Neset opplyser at de har mottatt to bekymringsmeldinger om klinikken og at de på bakgrunn av disse to besluttet å åpne tilsyn når det gjelder legemiddelbehandling.

TILSYN: Fylkeslege Andres Neset sier de har mottatt to bekymringsmeldinger om ADHD-klinikken i Haugesund. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Myndighetene har vært på tilsyn

I starten av juni besøkte de ADHD-klinikken i Haugesund.

– I tilsynet har vi sett på praksis for utredning, behandling og oppfølging av ADHD. Vi ser også på hvordan klinikken dokumenterer arbeidet sitt i pasientjournal. Det er for tidlig å uttale oss om funn og konklusjon, sier Neset.

ADHD-klinikken er kjent med kritikken og svarer NRK på noen av påstandene, men ønsker ikke å kommentere selve tilsynet mens saken er pågående.

Klinikken tilbyr utredning både i lokalene i Haugesund, men også utenbys mot et pristillegg på 1000 kroner.

ADHD-klinikken svarer på spørsmålene i en e-post til NRK: – Vårt mål er å tilby den beste mulige behandlingen til pasientene våre. De som jobber i privat sektor har vanligvis også jobbet offentlig. Så man kan anta at de bruker de samme behandlingsstandardene i begge tilfeller, svarer de på ADHD-foreningens kritikk om at det private markedet opererer uten tilsyn og kontroll. Klinikken utfører såkalte hurtigutredninger på én dag, og ADHD-foreningen setter spørsmålstegn ved behandlingsoppfølgingen hvis den foregår digitalt. På dette svarer de at diagnosen ikke er basert på varighet av utredningen, men på om pasientene oppfyller kriteriene. Om quizen som alltid skal ha anbefalt utredning, svarer klinikken at de hadde tekniske problemer som påvirket testen. Dette skal ha bli rettet så snart feilen ble oppdaget.

– Veldig uheldig

– Det er veldig uheldig at det dukker opp tilbud om privat utredning av ADHD. Dette er skumming av fløten og koster skjorten for disse pasientene.

Det sier Lars Lien, leder for Norsk Psykiatrisk forening. Han representerer både private og offentlige psykiaterne. Han sitter også et ekspertutvalg for tematisk organisering for psykisk helsevern.

Lars Lien, leder for Norsk psykiatrisk forening. Foto: Thomas B. Eckhoff / Den norske legeforening

Lien mener økningen i det private tilbudet sier noe om fortvilelsen til disse pasientene.

Aller helst skulle han sett at det offentlige tok ansvaret for all utredning.

– ADHD Norge stiller spørsmål ved om de private utredningene er til å stole på. Hva er din kommentar til det?

– Det vet vi ikke. Det er ikke gjort noen studier på dette enda. Men inntil videre må vi anta at de følger nasjonale retningslinjer og norsk lov, sier han.

– Vil du advare personer mot å ta en privat utredning, dersom de vil ha oppfølging i det offentlige helsevesenet?

– Ja, fordi det er viktig med samlede vurderinger for å få god behandling av en person eller et team.

Likevel mener han at det offentlige helsevesenet bør bygge videre på den private utredningen, i stedet for å sende pasientene bakerst i køen eller kreve en ny.

I dag er den offentlige ADHD-utredningen svært omfattende og tar flere måneder.

– Spørsmålet er heller om den er for omfattende? Kanskje de skulle åpne opp for såkalte fast track-løsninger i perioder? spør Lien.

– Går utover pasientsikkerheten

– Pasientene blir skadelidende av at de lærde strides. Slik kan vi ikke ha det, og vi blir bekymret for pasientsikkerheten, sier nasjonalt pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik.

Pasientombud Jannicke Bruvik. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Men ifølge loven kan det offentlige helsevesenet be om en ny utredning, selv om pasienten har fått ADHD-diagnosen et annet sted, sier hun.

– ADHD Norge mener at det er et privat marked uten tilsyn og kontroll. Hva er ombudets kommentar?

– Vi har lagt merke til det samme og er bekymret over om kvaliteten er god nok. Vi ser private tilbydere annonsere at de kan sette diagnosen i løpet av en konsultasjon. Da er det betimelig å sette spørsmålstegn ved kvaliteten, sier hun.

Flere blir rammet

Maja Frøkedal er ikke den eneste som har blitt avvist av det offentlige. NRK har vært i kontakt med flere fra ulike deler av landet.

Mari Venevill Stenhammer i Kragerø er en av dem:

Mari Venevil Stenhammer Mari beskriver at hun var på kanten av stupet da hun ba om hjelp. Da hadde hun stått på lenge for å få gjennomført sju års utdannelse etterfulgt av jobb. Hun har flere i familien med ADHD og hadde en sterk mistanke om at hun hadde det samme. Men i likhet med Frøkedal fikk også hun avslag på henvisning på ADHD-utredning i det offentlige helsevesenet da hun ba om hjelp. Bare de med betydelige funksjonsproblemer får utredning, var begrunnelsen. Samtidig fikk hun råd om å ta kontakt med en privatpraktiserende psykolog dersom hun fortsatt trengte hjelp. Likevel, da hun kom tilbake med diagnosen for å få oppfølgende behandling, var svaret overraskende. – Men nå må jeg i hvert fall få hjelp, tenkte jeg. Men da reagerte de på at jeg hadde fått diagnosen for raskt, og døren inn ble igjen stengt, forteller hun. Til slutt ble hun utbrent og sykemeldt fra jobben. I ettertid er det forsikringspenger som har hjulpet henne med noe oppfølging gjennom digitale behandlingstimer.

Ble utbrent og sykemeldt

For Maja Frøkedal var det aldri et alternativ å akseptere avslaget i det offentlige helsevesenet. En klage på avslaget var heller ikke et alternativ.

– Jeg ville være en bra mamma for barna mine, ikke en som var på bristepunktet hele tiden. Det var på grunn av barna mine det hastet. Deres oppvekst er nå, og de trenger meg nå.

Det sier Maja ett år senere hjemme i leiligheten i Oslo. Her bor hun sammen med mann og to små barn.

Hjelpen har vært avgjørende for Maja Frøkedal. – Jeg lærer hvordan jeg kan mestre hverdagen, og organisere livet mitt bedre med de forutsetningene jeg har. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Maja bruker medisin mot ADHD og går i terapigruppe. Hun betaler fortsatt fra egen lomme for å få videre behandling.

– Hjelpen har vært helt avgjørende for meg. Jeg lærer hvordan jeg kan mestre hverdagen og organisere livet mitt bedre med de forutsetningene jeg har.

Maja Frøkedal har lært metoder for å organisere livet lettere på hjemmebane. – Jeg må ha enkle metoder for å slippe å bruke for mye energi på problemløsing i de daglige gjøremålene. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Maja har mastergrad i digital kommunikasjon og fast jobb. Men hun er utbrent og sykemeldt.

– Det ble altfor mye å organisere livet mitt med familie, barn og full jobb.

Hun mener hun ikke hadde vært sykemeldt dersom hun hadde fått hjelp tidligere.

– Jeg trodde jeg strakk til som en vanlig person, uten å vite at det var utenfor det jeg kunne klare. Jeg brukte alle kreftene mine på å skjule at jeg ikke var slik som andre.