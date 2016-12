– Det er litt sært, men jeg elsker krimhistorier, og er stor fan av Jo Nesbø, sier Maiken Ueland.

27-åringen fra Stavanger har det som må sies å være et spesielt yrke: Hun er åstedsgransker, noe som betyr at hun er ekspert på døde kropper. Ueland, som bor og jobber i Sydney i Australia, er mye brukt som ekspert i kriminalsaker.

– Jobben min går ut på å finne ut hvor lenge en person har vært død, sier hun.

Ueland har en doktorgrad fra universitetet i Sydney, og har hatt lyst til å jobbe som åstedsgransker helt siden hun var 15 år. Hun fattet interesse på grunn av krimbøker og krimserier på TV.

– Jeg ville være med og løse sakene, bistå politiet. I tillegg har jeg stor kjærlighet for forskning og det å finne ut ting, sier hun.

Svaret kan ligge i fettcellene

Uelands jobb består av å gjøre analyser som kan avdekke hvor lenge en person har vært død. Hun kan finne ut om en person har vært død i et par dager eller i et par år.

Det viktigste er at det er kjøtt på kroppen.

– Jeg ser på fettsyrene, hvordan fettet i kroppen brytes ned over tid. Tid er en av de viktigste faktorene, som hjelper oss å finne ut hvordan og når det har skjedd, og hvem som er ansvarlig. Det er snakk om kjemi, og litt biologi, forklarer hun.

Ueland kan også finne fettceller i klær. Så hvis det ikke finnes noe lik, kan klærne gi svarene politiet trenger.

– Vi ønsker å gi politiet en vitenskapelig måte å se sakene deres på, sier hun.

Blir alltid tema i julen

Ueland har en jobb som mange vil synes det er ubehagelig å høre om. Men for henne er det viktig å huske på at arbeidet gir svar til fortvilte mennesker.

– Det som driver oss, er å kunne gi svar til de pårørende. Vi vil hjelpe politiet slik at saker kan bli løst og de pårørende får de svarene de trenger, sier hun.

– Mange synes kanskje du har en makaber jobb?

– Det er ikke et hyggelig samtaletema i en middag, det er sant. Men det er et viktig arbeid vi gjør. Og jeg ender alltid opp med å snakke om jobben min når jeg er i juleselskap her hjemme.

– Er det like spennende å løse mordmysterier som på film og i bøker?

– Det er litt flere kaffepauser i virkeligheten. Ting tar mye lengre tid enn på TV. Men det er veldig spennende, forsikrer Maiken Ueland om.