Magnus (41) trenger ikke å tenke på strøm – det gjør huset hans automatisk

– Denne oversikten viser hva vi bruker i strøm akkurat her og nå, og så kan vi sammenligne det med hvor mye vi brukte i går.

Magnus Ognedal er over snittet glad i teknologi. Stort sett hele huset hans på Tasta i Stavanger er automatisert.

– Jeg har både en interesse av det og en evne til å gjøre det. I tillegg syns jeg det er gøy.

Ognedal laster ned strømpriser fra strømleverandør og laster dem inn i smarthusprogrammet sitt. Morgendagens priser blir stort sett tilgjengelige mellom kl. 13 og 14. Foto: Marte Skodje / NRK

Smart strømbruk

I 2016 ble Ognedal sitt hus kåret til å være Norges smarteste, av Teknisk Ukeblad. Lenge har fokuset til byggingeniøren vært knyttet til komfort. Nå er han mest opptatt av at smarthuset skal bruke strømmen klokt.

– Det er kun i senere tid at det har blitt aktuelt å faktisk spare penger, for nå begynner strømprisen å bli ganske sprø.

Ognedal forteller at han ikke bruker særlig mindre strøm enn det han gjorde før, men at han nå velger selv når han vil bruke strømmen. Istedenfor å passe tiden og skru ned strømmen da den er på det høyeste, er huset hans såpass smart at det gjør jobben for han.

Huset til Magnus Ognedal er programmert til kun å bruke strøm når snittprisen er på det laveste. Foto: Marte Skodje / NRK

Med muligheten til å detaljstyre varmekablene, ovner, varmepumpe og varmtvannsberederen etc., mener han det er mulighet for å hente ut gevinst.

Grafen under viser Ognedals effektiv strømpris inkludert moms, nettleie og kompensasjon.

– Huset har blitt stadig smartere med tanke på å forskyve strømforbruket til billigere timer fra og med desember/januar, sier Ognedal.

Samtidig som smarthuset til Ognedal gjør strømvurderingene for ham, blir han enkelte ganger svært nysgjerrig på hvor høye strømprisene er.

– Strømleverandøren sender ut varsel når det er veldig høye strømpriser, og da går jeg inn og ser hva de faktisk er. Og av og til er det skikkelig galt, sier han.

– ​​​​​​​ Vi vasker nok like mye klær som før, men nå vasker vi kanskje på andre tidspunkt, sier Ognedal. Foto: Marte Skodje / NRK

– Fortsatt dyrt

41-åringen og familien hans har tatt flere grep for å redusere strømregningen. Innsatsen til tross, fakturaen for juli viser en snittpris på nesten to kroner, etter at nettleie, moms og statlig kompensasjon er tatt med.

– Selv når jeg har gjort det jeg kan for å unngå de dyreste timene, så er det blitt dyrt. Det betyr også at selv de billige timene er ganske dyre.

Men likevel.

Noe har Ognedal klart å spare på metoden sin.

For eksempel i juni lå hans forbruk på 1704 kWh. Snittprisen for han var på 1,69 kroner per kWh. Det ga en strømregning på 2879 kroner. Hadde han ligget på samme snittpris som en vanlig strømkunde hos Lyse, hadde regningen blitt 3493 kroner. Så drøyt 600 kroner sparte han på en måned.

Sommertemperaturene har vært så som så i Rogaland. Likevel er det grått vær Ognedal håper høsten har å by på.

– Vi som bor i Stavanger er vant med en del regn, men jeg håper det kommer mer regn med tanke på strømprisen. Det er synd å si det.