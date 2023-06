Må videreselge gården med tap

En kjøper av en gård i Bjerkreim må selge gården videre med tap, skriver Dalane Tidende. Årsaken er at kommunen ikke vil gi han konsesjon til å drive gården fordi kjøpesummen er for høy. Kjøperen må dermed selge gården videre med et tap på 1,5 millioner kroner.

I kjøpekontrakten sto det at kjøperen måtte ta risikoen å betale den avtalte kjøpesummen selv om kommunen ikke ville gi konsesjon på grunn av for høy pris.