Må teste seg etter ferien

Elever og lærere i Sandnes og Stavanger må teste seg for korona før skolestart, skriver Sandnesposten. Ordfører Stanly Wirak sier til avisa at hensikten er å forebygge høyt sykefravær. Tiltaket skal være frivillig, men kommunen ser svært gjerne at alle følger rådene.