Må stenge grunnet koronasmitte

Utestedet Rabinowitz i Haugesund må stenge ned. Det skjer etter at en bartender testet positivt for covid-19. Utestedet Dikselen får heller ikke åpne. Daglig leder, Susanne Waller, ved utestedene bekrefter at kommunen har bedt dem og stenge ned.