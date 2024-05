Må selje mange fleire billettar

Egersund Bluesfestival treng at mange fleire bestiller billettar til konsertane med blant andre Honningbarna, DumDum Boys og Bigbang, den andre helga i juni.

Hittil er det selt billettar for mellom 200 - 400.000 kroner, og me bør helst opp i 1.5 millionar kroner i billettinntekter, seier festivalsjef Edgar Thodal til Dalane Tidende.