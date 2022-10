Må redusere opningstida for å spare straum

Bensinstasjonen til YX i Vedavågen i Karmøy reduserer opningstidene for å spare straumkostnader, skriv Haugesunds avis. Bensinstasjonen skal stenge klokka 20, og ikkje 22 som tidlegare, opplyser bensinstasjonssjef Linda Gundersen. Tidlegare var straumrekninga 20 000 kroner i månaden, men i august var den på over 70 000, seier Gundersen.

På måndag melde YX-stasjonen ved Karmsundgata i Haugesund at dei legg ned drifta. Det er delvis på grunn av høg straumrekning, men også på grunn av

omfattande vegarbeid i Karmsundgata.