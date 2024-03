Må møte i retten for å ha filmet og kikket på ukjente på soverommene

En mann i 20-årene må møte i Haugaland tingrett for å ha utsatt 16 fornærmede for seksuelt krenkende atferd, skriver Haugesunds Avis. Mannen er også siktet for brudd på oppholds- eller kontaktforbud.

Mannen skal blant annet ha kikket inn soveromsdøren til en ung kvinne på Karmøy som han ikke kjente fra før.

Han har tilstått at han blant annet har filmet og tatt bilder av de fornærmede. Han ønsket at dette skulle gå som en tilståelsesdom i tingretten for å slippe å møte der selv.

Men tingretten mener det er ikke grunnlag for en tilståelsesdom. Dermed må påtalemyndigheten ta ut en tiltale før saken kommer opp i retten.