Ingebjørg Stokkedal er blind og derfor helt avhengig av taxi for å komme seg fra sykehuset og hjem til Ålgård. Og som dialysepasient går hun til behandling tre ganger i uka. I dag kan hun bare vise fram taxikortet sitt for å komme seg hjem, men fra neste år kan hun måtte legge ut for taxien selv.

– Det er mange turer, ja, mange lange turer. Det snakk om i hvert fall 800 kroner en vei, og da er det snakk om mye penger når jeg er uføretrygdet, og har et stramt budsjett, sier Stokkedal.

Ikke enige

SUS og taxinæringen har nemlig ikke klart å bli enige om en ny avtale om pasienttransport i Stavanger, Sandnes og Randaberg. Derfor må pasienter i disse kommunene fra neste år legge ut for taxiturene fra egen lomme. Pasienter fra andre kommuner risikerer å måtte legge ut for hjemturen, siden sykehuset ligger i Stavanger.

– Det synes vi er veldig uheldig, og har stor forståelse for de ulempene det medfører for pasientene våre, sier Aina Merethe Løhre, som er sjef for Pasientreiser på SUS.

I løpet av et år, er det snakk om nærmere 35.000 pasientreiser til og fra SUS, som nå pasienter må legge ut for selv. Løhre synes det er dumt at ingen store taxiselskaper har meldt sin interesse for anbudet som SUS har lagt ut.

– Vi har fulgt alle prosedyrer for offentlige anskaffelser, og innen fristens utløp var det ikke kommet inn tilbud fra de største aktørene i området, sier Løhre.

Ikke enige om prisen

– Prisen var for lav, og det var ingen oppsigelsesfrist i avtalen, så vi kunne sitte med en avtale som det var så mye usikkerhet med i fire år, så da valgte vi ikke å legge inn et tilbud, sier Svein Asbjørn Svimbil, daglig leder i Stavanger taxi.

Ifølge Løhre kan ikke Pasientreiser gjøre noe med oppsigelsestiden i avtalen, da må i så fall Helse Vest på banen. Men prisen er hun villig til å diskutere.

– Det kom ingen innspill på prismodellen vår i de formelle høringsrundene. Hadde vi fått det, så hadde vi selvsagt hatt en bedre dialog, sier Løhre, som understreker at SUS er bestemt på å få i havn en avtale.

Men inntil videre risikerer Stokkedal å måtte legge ut fra egen lomme.

– Det er helt uholdbart at det skal gå ut over syke folk at de må betale for en taxitur som kan koste opp til 7–800 kroner hver vei, og det er snakk om både uføretrygda og pensjonister som kanskje ikke har råd til dette, sier Stokkedal.