Må køyra gjennom Europa

17 elevar og tilsette ved Gand vidaregåande skule må køyra minibuss frå Paris til Sandnes for koma seg heim. To tilsette køyrde frå Sandnes på torsdag og kom fram til Paris i natt, for å henta elevane. På veg heim tek dei båten frå Kiel til Gøteborg.