Må kanskje stenge E39 på Sikvaland

Store nedbørsmengder har gjort at bæremassene under avkjørselen fra E39 til Sikvaland har sunket med 10 til 12 centimeter. – Det renner en stor kanal under E39, og den har ikke klart å svelge unna de store vannmengdene som kom. sier Tor Skårland i Statens vegvesen til Gjesdalbuen.