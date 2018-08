Må kanskje stenge dørene

Skattkammeret i Haugesund har lånt ut gratis sports- og fritidsutstyr til barn siden 2005. Nå frykter Kirkens Bymisjon at de må stenge dørene, skriver Haugesunds Avis. – Vi har ikke fått midler til å drive videre. Det er trist, for vi vet at det er et veldig stort behov for tilbudet vårt, sier Gunn Marit Nordmark på Skattkammeret til avisen.