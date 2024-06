Må kanskje leggje ferdigplen på Vaulen

Det vil ta tid før ein del av plenområdet på Vaulen i Stavanger kjem til å bli som før. Det stadfestar arrangementsansvarleg for musikkfestivalen Vaulen Open Air i Stavanger, Børge Moi Nilsen. Det var så mykje regn i helga at delar av området er gjort om til sørpe.

– Men me skal levere tilbake området i like god stand som me fekk det. Noko som kan bety at me også må leggje på litt ferdigplen, seier Moi Nilsen.