Må i fengsel for overgrep

En mannlig sjukehjemsassistent i Stavanger er dømt til fem måneders fengsel for overgrep og overgrepsforsøk mot to yngre kolleger. Forholdene skjedde i mars i fjor, skriver Aftenbladet. 27-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier at dommen vil bli anket.