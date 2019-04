Må i fengsel etter Ryfast-ulykke

En mann (35) er dømt til 120 dager i fengsel etter en ulykke i Ryfast for to år siden, skriver Aftenbladet. En arbeider omkom da han fikk en gravemaskinskuff over seg. Retten mener 35-åringen, som førte gravemaskinen, opptrådte uaktsomt.