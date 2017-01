Må i fengsel etter ruskjøring inn i husvegg

Huseier Thierry Rudjord ba om trafikksikringstiltak etter ulykka. Foto: Anders Fehn

Ved 21-tida om kvelden 21. april i fjor rykka politiet ut da en personbil braste inn i veggen på et hus i Paradisveien i Hillevåg i Stavanger. Boligen fikk store skader, og det blei raskt klart at den da 28 år gamle sjåføren hadde holdt stor fart.

Bilen som kjørte i huset, var en Mercedes. Merket etter Mercedes-stjerna sto igjen i treverket etterpå. Foto: Anders Fehn

Nå har saken vært oppe i Stavanger tingrett. Blodprøven som blei tatt av mannen den kvelden, viste at mannen var påvirka av både piller og narkotika da han kjørte.

– Glasset sprutet over alt, og det var ganske hektisk med barn som våknet og politibiler og brannbiler utenfor, sa huseier Thierry Rudjord et par dager etterpå.

I sjåførens blod blei det funnet både hasj, amfetamin og Rivotril, som inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam, tilsvarende ei promille på 1,2. I bilen hadde han dessuten 3 gram hasj.

Den nå 29 år gamle mannen er dømt til 25 dagers fengsel, han må betale 30.000 kroner i bot og greie seg uten førerkort i tre år, ifølge dommen fra Stavanger tingrett.

Sjøl om mannen i retten dokumenterte at han får behandling for rusproblemer, er det straffskjerpende at kjøringa endte i et trafikkuhell med betydelige materielle skader, mener Stavanger tingrett. Retten bemerker at allmennpreventive hensyn forsvarer en streng straff.

Mannen har allerede betalt erstatning for skadene på boligen, ifølge dommen.