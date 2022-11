Må etterbetale skatt for pendlarbustadbruk

To tidlegare rikspolitikarar frå Rogaland må betale ekstraskatt i samband med bruk av pendlarbustad, då dei var på Stortinget. Tidlegare Ap-politikar frå Egersund, Jette Christensen, må både etterbetale nærare 300 000 i skatt og i overkant av 40 000 kroner straffeskatt. Ho gav ikkje beskjed til Stortinget og leverte heller ikkje frå seg nøkkelen til pendlarbustaden, etter at ho kjøpte seg eiga leilighet i Oslo, skriv Aftenposten. Tidlegare Frp-politikar Atle Simonsen må betale om lag 90 000 i ekstra skatt, men slepp straffeskatt. etter at han delvis leigde ut huset sitt i Stavanger medan han hadde pendlarbustad i Oslo, skriv Aftenbladet.