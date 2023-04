Må betale en tidligere ansatt 140.000 kroner

En tidligere ansatt ved Haugesund Bowling og Biljard AS, bedre kjent som Sheiken bowling, har vunnet frem med et krav om oppreisning og erstatning for urettmessig oppsigelse. Dette melder Haugesunds Avis. Mannens advokat hevder han ble sagt opp via sms.