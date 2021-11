Må betale eiendomsskatt

Statnett har vunnet fram i et søksmål mot kommunene Sauda, Suldal og Ås, og Borgarting lagmannsrett slår fast at grunneiere må betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjer som går over deres eiendom, skriver Nationen.

Hittil har Statnett betalt eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjene.

Ordfører i Sauda Asbjørn Birkeland mener dommen betyr at grunneiere må betale 4.200 kroner per kilometer kraftlinje over deres eiendom.

Dommen er anket til Høyesterett.