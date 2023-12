Lytting i klassen er betre enn å notera

Det er meir effektivt for hukommelsen å lytta enn å skriva, både for hand og på PC, viser ny forsking frå Høgskulen på Vestlandet.

Resultata er overraskande, og motbeviser ideen om at elevar må notera i timen for å hugsa det som blir sagt. Det meiner Göran Söderlund, som er professor i spesialpedagogikk.