Lystbåt sjenerte danskebåten

Klokken 03.40 meldte M/S Stavangerfjord som går i rute mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, at de måtte manøvre unna flere ganger for å unngå kollisjon med en lystbåt i Boknafjorden. Klokken 05.14 gikk lystbåten på grunn ved Toftøy. Båtføreren var beruset, og ble framstilt for blodprøve.