Lysevegen vinterstenges

Fylkesvegen mellom Sirdal og Lysebotn vinterstenges 30. november klokken 12, skriver Agder fylkeskommune.

Det er fastsatt i en avtale.

– Vi stenger vegen hvert år 30. november. Avtalen gjør det forutsigbart når vegen skal åpnes og stenges, sier byggeleder i Agder fylkeskommune Per Magne Hindersland.

Avtalen med verneområdestyret innebærer at Lysevegen ikke skal begynne å brøytes før tidligst uka før påske.

Vegen kan åpnes for biltrafikk 1. mai og skal være stengt for biltrafikk innen 30. november hvert år. Det er ingen garanti for at vegen åpnes 1. mai. Det kommer an på snøforholdene, opplyser Agder fylkeskommune.