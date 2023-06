Lyse vil likevel oppgradere Røldal-Suldal Kraft

Energiselskapet Lyse tar opp igjen arbeidet med å oppgradere Røldal-Suldal Kraft. Arbeidet med å oppgradere kraftanleggene for fem milliarder kroner ble lagt på is, da regjeringen økte skattenivået for kraftselskapene i fjor høst.

Men nå stoler Lyse på at skattenivået blir lavere når det såkalte høyprisbidraget skal avvikles innen utgangen av 2024.

Selskapet vil trolig søke konsesjon i løpet av dette året.

Kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy-fabrikker. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967.



Oppgraderingen vil kunne øke kraftproduksjonen med 200–250 GWh/år og gi 600 MW ny installert effekt. Det tilsvarer strømforbruket til 10 000–12 500 husstander, og en nær dobling av den installerte effekten.