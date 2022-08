Lyse vil investere opptil 5 milliarder i ny vannkraft

Kraftselskapet Lyse vil ruste opp og utvide kraftverkene i Røldal-Suldal. Milliardinvesteringen er et svar på det økte behovet for mer fornybar kraft.

– Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen og den grønne omstillingen av Norge. Samfunnet etterspør stadig mer fornybar energi, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

– Med den planlagte veksten i forbruk, vil Norge kunne gå fra et kraftoverskudd til et kraftunderskudd. Økt produksjon av fornybar kraft er nødvendig for å forhindre dette, og vil også kunne bidra til å dempe høye priser i fremtiden. Derfor er denne mulige opprustningen svært viktig for oss, fortsetter Nygaard.