Lyse-resultat på 796 millioner

Lyse har fått en årsresultat på 796 millioner kroner

Rekordhøy kraftproduksjon kombinert med en svakt økende kraftpris har lagt mye av grunnlaget for at Lysekonsernets resultat for 2016. I tillegg bidrar Telekom og med god vekst og Elnett med stabil leveranse og få avbrudd.