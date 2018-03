Lyse har rettet flere feil

Folk i Hjelmeland begynner nå å få tilbake strømmen etter strømbruddet i dag tidlig. Lyse har fått rettet flere feil etter at et stort tre og flere mindre falt over linjen nord for Tau mot Veland. På det meste var over 3000 kunder uten strøm, nå skal det være i underkant av 1700 som fortsatt er uten strøm. Kommunikasjonssjef i Lyse, Ingvild Ween, håper nå at alle skal ga fått tilbake strømmen før klokken 14 i ettermiddag.