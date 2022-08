Lyse har aldri tjent mer penger

Lyse hadde et resultat på 1,5 milliarder kroner i første halvår 2022, mot 937 millioner kroner første halvår i fjor. Det skriver konsernet i en pressemelding. Lyse-konsernet bidrar med 4,1 milliarder kroner i skatt og avgifter første halvår 2022, som både er ny rekord og mer enn hele fjoråret.

– Vi leverer et godt halvårsresultat, men med et meget alvorlig bakteppe. Energikrisen i Europa, som forsterkes av den brutale krigen i Ukraina, fører til høye energipriser som smitter over på oss. Kombinert med lav magasinfylling og mindre nedbør gjør det at prisen på strøm er historisk høy. Dette påvirker vårt resultat, men fører i tillegg til at vi betaler rekordmye skatt, sier konsernsjef Eimund Nygaard ifølge pressemeldingen.

Driftsresultatet første halvår er på 6,7 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Resultat etter skatt for konsernet var på 2,4 milliarder kroner.

Lyse er eid av 14 eierkommuner i Sør-Rogaland, og deres andel av resultatet utgjør 1,5 milliarder kroner. Minoritetseiere i Lyse-konsernets datterselskaper får et resultat på 881 millioner kroner.